Eav, stop al lavoro interinale: assunti 28 conducenti

Come previsto dal piano annuale aziendale, stamattina l'Eav ha assunto 28 conducenti, vincitori del concorso indetto lo scorso anno per contratti a tempo indeterminato a tempo parziale.



Tale modalità rappresenta una novità per la gestione dei cosiddetti servizi “stagionali”, che la società gestisce nelle località turistiche di Ischia, Procida e penisola sorrentina, e sostituisce il ricorso alle società di lavoro somministrato (interinale).

I lavoratori assunti stamattina sono assegnati a Ischia, dove, nonostante le problematiche ancora connesse all'alluvione dello scorso novembre, è previsto, già a partire dalle prossime settimane, l'arrivo dei turisti.