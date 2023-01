Ischia, fermati due ragazzini armati di coltelli

Hanno appena 15 anni, i ragazzini armati, denunciati dai carabinieri di Ischia. Entrambi studenti delle superiori, quando i militari hanno chiesto loro di mostrare cosa avevano in tasca, sono saltati fuori un coltello con una lama di 15 centimetri e un altro di 2, più grande. Armi pericolose, immediatamente sequestrate.



A Procida fermato un uomo con un pugnale di 20 centimetri, giustificato come "strumento di difesa", motivazione che non è bastata a evitare la denuncia. Denunciati invece un 18enne, un 23enne e un 37enne, trovati in possesso di hashish e marijuana in piccole dosi. E un 27enne incensurato, di Ischia, per allaccio abusivo alla rete idrica.