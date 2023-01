Ischia, figlia aggredisce la madre: pugni e calci, poi l'Sos ai militari

I carabinieri intervengono in un bar di via Iasolino a Ischia, dove una donna, 50enne, è stata malmenata. Dieci i giorni di prognosi, a causa dei pugni e dei calci. La vittima vive una situazione familiare molto difficile: più volte è stata già maltrattata e aggredita dalla figlia 26enne, tanto da denunciarla.



Inutili i provvedimenti giudiziari adottati. Prima la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dall’autorità giudiziaria a metà novembre scorso; poi – il primo di gennaio – gli arresti domiciliari come aggravamento della misura precedente. Ieri sera l’ennesima aggressione, e l'arresto.