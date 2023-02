Forio d'Ischia: controllo al detenuto ai domiciliari, un cane corso si avventa contro i carabinieri

A Forio i carabinieri della locale stazione decidono di controllare una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Si tratta di un 37enne e i militari lo hanno arrestato lo scorso 23 novembre per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri bussano alla porta dell’uomo ma nessuno risponde: dopo un po' la porta si apre. Dall’uscio però non si intravede il 37enne – che è ancora all’interno insieme a una donna nonostante l’obbligo di non comunicare con nessuno – ma un molossoide di razza corso, che si avventa contro uno dei militari.

Il cane , detenuto legittimamente e in buone condizioni, viene messo in sicurezza così da poter perquisire l’abitazione dove viene rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto da 22 centimetri.

Per la coppia una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dovrà rispondere anche di porto di armi o oggetti atti ad offendere.