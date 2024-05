L'albergo sul mare riapre ma rischia di trovarsi in difficoltà o addirittura chiudere nuovamente i battenti per una questione di licenze e concessioni, ed anche perché tutti gli arredamenti e le attrezzature al suo interno non sono nella disponibilità della nuova proprietà e non possono essere utilizzati dai clienti. A Ischia l'ennesimo pasticcio legale e gestionale, che riguarda un prestigioso hotel a quattro stelle, nella zona del lido. Si tratta dell'ex Solemar (oggi ribattezzato Solemare dalla nuova proprietà) che da un paio di giorni ha riaperto i battenti ed ospita già decine di turisti, ma dove - denuncia pubblicamente l'ex proprietario - si stanno abusivamente ed illegalmente utilizzando tutte le attrezzature di uffici, bar, cucine e spa, così come tutti gli arredamenti d'interno e delle camere, che appartengono esclusivamente all'ex proprietario che dal curatore fallimentare aveva ottenuto, lo scorso 22 maggio, i canonici trenta giorni di tempo per smontare e sgomberare tutto.

APPROFONDIMENTI Ischia, pienone di vip

ma la movida è ferma «Turismo in ripresa: basta prezzi stracciati»

La querelle

I protagonisti di questa disfida sono da un lato l'ex proprietario Aldo Presutti, storico albergatore tedesco-ischitano e dall'altro un personaggio assai noto come Angelo Antonio D'Agostino, titolare di una importante impresa edile, ex sindaco di Montefalcione, politico di Forza Italia e presidente dell'Avellino Calcio. Nei mesi scorsi D'Agostino si era assicurato davanti alla Fallimentare l'acquisto del Solemar, rinomato hotel sul lido di Ischia, per la modica cifra di 5 milioni di euro.

Un affarone, considerato che la struttura è ben curata e non ha bisogno di lavori, ha circa un centinaio di camere, le terme e un tratto di spiaggia in concessione ed era anche senza debiti, essendo finita in liquidazione meramente per questioni di lite fra ex soci e proprietari. Cinque giorni il curatore fallimentare Bonagura ha ufficialmente consegnato le chiavi alla nuova proprietà che evidentemente non ha voluto perdere tempo ed ha subito aperto i battenti alla clientela, dopo aver modificato il nome dell'albergo. «Sono rimasto basito da tempi e modalità con cui la nuova proprietà ha messo in funzione l'albergo commenta sarcastico Presutti - o il signor D'Agostino è Superman oppure è totalmente a digiuno delle dinamiche che sovraintendono ad un subentro di proprietà e di gestione aziendale».

Le pratiche

Secondo Presutti «la nuova proprietà non può utilizzare per la clientela dell'albergo tutto ciò che non ha acquistato. Sono entrati in possesso del fabbricato ma non di tutte le attrezzature e degli arredamenti al suo interno. Inoltre mi domando: quali titoli concessori hanno in pochi giorni maturato questi signori per la gestione commerciale dell'attività e delle terme?». Presutti si riferisce alle sue perplessità, riguardo al fatto che la nuova società sia stata in grado in pochi giorni di ottenere tutte le autorizzazioni e le concessioni previste per svolgere l'attività ricettiva e termale. Pratiche che riguardano uffici di enti diversi fra loro, fra Comune, Regione, Asl, demanio.

«Con quali carte stiano operando, anche in via provvisoria, questo non lo so. Per quanto mi riguarda io sarò di nuovo ad Ischia domani (oggi per chi legge, ndr), martedì e negli altri giorni che ci ha assegnato il curatore fallimentare nella sua qualità di pubblico ufficiale, per provvedere alla vendita ad incanto di tutto ciò che è contenuto all'interno dell'albergo e che è di mia legittima proprietà. Non oso immaginare come faranno ad ospitare turisti e contemporaneamente andirivieni di acquirenti interessati, oltre a smontaggio e trasloco di tutte le attrezzature e degli arredamenti».