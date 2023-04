IschitiAmo, con Rai Italia l'isola verde nel mondo

Ischia racconta la sua bellezza al mondo grazie a Rai Italia: per dare voce ad un territorio ricchissimo che si affaccia alla sua prima stagione turistica dopo la frana dello scorso 26 novembre, è nata la produzione IschitiAmo, rivolta dal canale generalista per gli italiani all'estero ad un pubblico potenziale di 120 milioni di persone in cinque continenti.

Dal 17 al 21 aprile, una puntata al giorno all'interno di Casa Italia, con la conduzione di Roberta Ammendola, sarà dedicata, separatamente, ai sei comuni dell'isola verde. Tra immagini di mare, montagna, terme, beni culturali ed eccellenze dell'enogastronomia, ma anche storie di emigranti, ritorni e immagini d'archivio, sarà lanciato il messaggio di una vacanza in sicurezza, da vivere tutto l'anno.

Ospiti del programma saranno anche i primi cittadini isolani Luigi Gaudioso (Barano), il commissario Simonetta Calcaterra (Casamicciola), Francesco Del Deo (Forio d'Ischia), Vincenzo Ferrandino (Ischia), Giacomo Pascale (Lacco Ameno) e Irene Iacono (Serrara Fontana) che hanno presentato il progetto al Centro di produzione Rai di Napoli accanto a Antonio Parlati, che lo guida, Fabrizio Ferragni (Direttore Rai Offerta estero) e per le istituzioni che sostengono l'iniziativa Felice Casucci (Assessore al Turismo della Regione Campania) e Giuseppe Cirillo (vice sindaco di Napoli - città metropolitana).