Lacco Ameno: condannato per droga, ​ucraino arrestato

Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Venanzio Marone a Lacco Ameno, T.M., 41enne ucraino.

Nei suo confronti un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 6 settembre 2022 dalla Procura di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 1 anno 11 mesi e 14 giorni di reclusione e ad una multa di 3.516 euro per reati in materia di stupefacenti, commessi a Ischia tra il 2004 e il 2008.