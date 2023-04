Noto anfitrione, persona gioviale e sempre disponibile con tutti, assolutamente magistrale nella difficile arte di accogliere turisti e villeggianti e per questo assai popolare ben al di là dei confini dell'isola. Andrea Impagliazzo, pioniere del turismo a Ischia si è spento alla età di 86 anni. E per la prima volta dopo tanti decenni, calato nel suo abbigliamento sempre assai vistoso e coloratissimo come sempre è stata la sua vita, non sarà più ad accogliere fra frizzi, lazzi, musica, sorrisi e buon vino, i tanti visitatori dell'isola che non potevano mancare al suo «Giardino degli Aranci», sul centralissimo corso Colonna.

Settanta anni trascorsi senza pause a lavorare nel suo ristorante con musica dove si sono alternati nel corso dei decenni, i migliori interpreti della canzone napoletana: da Rondinella a Bruni, a Murolo, Da Vinci e altri ancora. Impressionante la passerella di personaggi che hanno voluto trascorrere piacevoli serate a mangiare, bere, scherzare e cantare all'ombra dei più ricercati alberi di arancio dell'isola d'Ischia. Da Totò, Silvana Pampanini, Sofia Loren, fino alle star di Hollywood.



E ancora, da grandi miti della napoletanità, come Diego Armando Maradona o Luciano De Crescenzo, impossibile citarli tutti. Un lavoro, duro e costellato da tanti sacrifici e un successo che gli è stato sempre tributato e che appena l'anno scorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva voluto riconoscere ad Andrea consegnandogli nell'annuale cerimonia al Quirinale, l'attestato di Cavaliere della Repubblica. Qualche anno prima invece, nel 2018, ad Andrea venne consegnato in una cerimonia presso la Sala dei Baroni a Napoli, il Premio riconoscimento della Regione Campania-Dipartimento del Turismo e delle attività produttive, anche questo a testimonianza del fatto che l'anziano ischitano, ha sempre fatto onore al concetto di accoglienza turistica.

«Per me ogni turista è un signore da onorare ed accogliere con entusiasmo e con il massimo del rispetto e della cordialità», amava ripetere quando gli si chiedeva da dove prendesse tutta quella sua energia e quella voglia di fare e di essere sempre in prima fila. Aveva iniziato da giovanetto, sul lido d'Ischia, ad affinare le sue tecniche di abile comunicatore dell'accoglienza turistica e per i restanti 70 anni di attività ha sempre regalato ai "signori turisti" le emozioni che cercavano. Andrea è stato uno fra gli ultimi di quella generazione di uomini capaci di dare spessore umano all'impresa turistica e quindi arricchire di grandi valori l'attività che lo ha sempre appassionato. Esperto del mestiere, ha quindi sempre saputo attrarre e poi legare al suo locale la folta schiera dei clienti affezionati, tenendo sempre ben presente l'importanza del fattore "musica" di pari passo a quello del buon cibo genuino e della cucina di mare. È dagli anni 50 quindi che ha voluto regalare serate allegre e movimentate da terzetti di voci e strumentisti che in alcuni casi hanno sfidato il tempo.