L'importanza delle sconfitte, la lezione di Bianchini all'alberghiero di Ischia

E' stato un ncontro motivazionale assai interessante quello che all'istituto alberghiero di ischia si è svolto con Valerio Bianchini, grande coach del basket italiano - che si è intrattenuto a dialogare sul delicato argomento della gestione della vittoria e della sconfitta nello sport e nella vita.

Bianchini ha incontrato gli studenti del gruppo sportivo del Telese ed ha scambiato con loro esperienze e aneddoti sui valori dello sport e sulla importanza di essere un esempio per gli altri nello sport come nella vita.

La passione in quello che facciamo è il faro che ci deve guidare in tutte le nostre attività. Al termine della Lectio magistralis di Valerio Bianchini, i ragazzi hanno partecipato ad una sessione guidata da Cesare Covino dal titolo Le tre P palestra, palloni, poesia. I ragazzi divisi in gruppi eterogenei hanno alternato intrecci ai canestri alla scelta ed alla lettura di 5 poesie proposte loro. Al termine ogni gruppo ha integrato i punti guadagnati a canestro con i punti assegnati per la scelta e la lettura della poesia. La kermesse si è conclusa con la lettura di una poesia di un ex giocatore di basket oggi tetraplegico che dice di sentirsi un "danzatore in un albero" .