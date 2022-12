Ischia, prima notte fuori casa per gli sfollati

Non piove da diverse ore sull'isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata 'tranquilla', nonostante la paura e i disagi. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti: nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa. Attese in mattinata le cifre definitive dell'evacuazione che è iniziata ieri pomeriggio.