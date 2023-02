Ischia, prof dimentica borsa sul bus: la ritrovano i dipendenti Eav

Dimentica la borsa in autobus e gliela riportano a scuola. Finisce bene la disavventura della professoressa di Angri, in servizio presso l’Istituto secondario di secondo grado «Telese» di Ischia, grazie alla professionalità degli operatori Eav in servizio sull’isola verde. Come ogni mattina, la docente si reca a Ischia tramite i collegamenti marittimi, dopo aver raggiunto il capoluogo partenopeo in auto. Dal porto di Ischia si sposta in autobus per raggiungere la sede lavorativa. Ieri mattina, per distrazione, la docente è scesa dall’autobus e, arrivata a scuola, si è resa conto di non avere con sé la sua borsa rossa, al cui interno aveva documenti, chiavi di casa e le chiavi dell’auto lasciata in sosta presso il porto di Napoli. Corre immediatamente allo stazionamento degli autobus, adiacente lo scalo marittimo ischitano e gli operatori Eav raccolgono la sua disperazione contattando i vari autisti in servizio, nel tentativo di recuperare quanto dimenticato, con la speranza che qualche altro utente non l’avesse già presa e fatta sua. Qualcuno non è raggiungibile telefonicamente e della borsa non c’è traccia.

Ecco allora il mesto ritorno della professoressa presso il Telese per riprendere servizio, con l’angoscia di dover fare denuncia di smarrimento, di dover riprodurre tutti i documenti e di non poter fare ritorno a casa con la propria auto, avendone smarrito le uniche chiavi. Ma tutto si risolve a distanza di poche ore. Gli operatori Eav ritrovano la borsa al suo posto, integra, nell’autobus, e prontamente la consegnano direttamente in classe alla docente. Un sorriso le illumina nuovamente la giornata. Può riprendere a lavorare con serenità coi suoi ragazzi. Una storia da libro «Cuore» che vede protagonisti positivi i dipendenti Eav ischitani e l’intera utenza isolana, a cui va la grande riconoscenza della professoressa salernitana.