Rifiuti e sversamenti in mare, maxi operazione a Ischia

Questa mattina è scattata una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli sull'isola d'Ischia condotta anche con l'utilizzo di elicotteri, uomini e mezzi della Polizia di Stato e motovedette della Guardia Costiera. Dalle prime informazioni pare che l'oggetto delle indagini siano reati ambientali compiuti da una azienda isolana che avrebbe smaltito illegalmente liquami e rifiuti non presso impianti autorizzati ma addirittura in terreni o in mare. Effettuati diversi sequestri nei confronti di imprenditori isolani di immobili, assegni, denaro contante e veicoli tra i comuni di Barano e Casamicciola.