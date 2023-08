Ischia, servizi di contrasto alla guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Il Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata, nel corso della stagione estiva, sta eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile e del personale sanitario della Polizia di Stato.

In attuazione di questo progetto, proiettato alla prevenzione, la scorsa notte, presso piazza degli Eroi a Ischia, è stato realizzato un intenso dispositivo, composto da pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Napoli e dagli agenti del Commissariato di Ischia, che ha consentito di conseguire rilevanti risultati. Infatti, nel corso delle attività sono stati controllati 58 veicoli e 90 persone, di cui 58 sottoposte ad accertamenti preliminari diretti a verificare lo stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, mentre 10 sono state sottoposte all’accertamento diretto a verificare lo stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, uno per guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; ancora, due conducenti, di cui uno neopatentato, sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza. La finalità del proggetto, nel cui ambito si inserisce il servizio espletato la decorsa notte, è quella di ridurre il numero degli incidenti stradali, la cui causa principale è rappresentata, soprattutto nei finesettimana, dalla guida in stato di alterazione, in particolare da parte dei più giovani. Pertanto, lo scopo è quello di sollecitare l’adozione di condotte di guida responsabili, attraverso il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, in vista dell’obiettivo finale che è rappresentato dalla tutela della vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.

Inoltre, nel comune di Ischia, presso il Piazzale delle Alghe, sono stati posizionati il «Pullman Azzurro» e la Lamborghini della Polizia di Stato nell’ambito della campagna di prevenzione e di educaizone stradale “E…State con noi”, la cui finalità è quella di promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, con l’intento di migliorare le condizioni di viabilità, vivibilità e messa in sicurezza delle strade pubbliche e di ridurre il numero di incidenti stradali. Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula multimediale itinerante dove è possibile assistere alla proiezione di vari filmati, provare un simulatore di guida e testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, è possibile capire cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzioni di alcol o di stupefacenti.