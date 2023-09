Forio d'Ischia, ubriaco sullo scooter ​si schianta contro un muro

Notte intensa di controlli ed attività per la Compagnia Carabinieri di Ischia: a Panza, nel comune di Forio, un giovane alla guida di uno scooter si è schiantato contro il muro esterno di una casa: condotto in ospedale per lui sono state riscontrate solo ferite lievi ma, sottoposto ad alcol test, al 24enne è stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,50 g/l; è stato di conseguenza denunciato e la sua patente ritirata.

A Procida, invece, i carabinieri della locale stazione, insieme agli uomini dell'ispettorato del lavoro di Napoli, hanno denunciato i due amministratori di una società che si occupa di lavaggio e verniciatura di natanti poiché hanno omesso di assicurare ai lavoratori la prevista formazione in materia di salute e sicurezza.

Sempre a Procida denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio anche un giovane di 21 anni che è stato trovato durante un controllo in via Dante in possesso di hashish. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti altri 2 involucri con la stessa sostanza nascosti nei cassetti dei mobili della cucina; sequestrati anche 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, 1 bilanciano di precisione ed uno spinello occultati all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto.

I militari infine - a seguito di controlli effettuati a via Dante, via Roma e via Salita Castello - hanno segnalato alla prefettura 3 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.