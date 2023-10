«Cosa temo? La calamità umanitaria per l’esodo palestinese appena Israele, dopo l’invasione e i massacri subìti da Hamas, entrerà definitivamente nella Striscia con i carri armati fino a Gaza. Tutti, a Gerusalemme, fino al momento in cui siamo partiti per l’Italia, ci dicevano che ora Israele non si fermerà, non può più fermarsi. Ma oltre un milione di persone dove andrà, dove potrà mai trovare ospitalità?». Frate Simone Schiavone ora parla nella quiete del convento di Sant’Antonio, l’edificio sacro più antico di Portici. È giunto qui mercoledì notte, dopo un viaggio a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare partito da Tel Aviv e atterrato a Pratica di Mare. Pronuncia due parole, “calamità umanitaria”, le stesse adoperate ieri dal Segretariato generale delle Nazioni Unite ipotizzando un’evacuazione in ventiquattro ore, o poco più, da Gaza.

«Ora sono qui a Portici - spiega Simone, 45 anni, frate minore conventuale dei Francescani - ma continuo a tenere la Terra Santa nel cuore. Quel che rischia di accadere è una tragedia immane, ben superiore a quella già avvenuta con l’attacco delle brigate di Hamas e la prima risposta israeliana. Temo che il peggio debba ancora venire e che il tempo per far tacere le armi sia diventato infinitamente breve».

Costretto a scappare, Frate Simone, come tanti stranieri, appena un mese dopo il suo arrivo a Betlemme. Lui che aveva appena iniziato a scavare nel Khirbet Siyar el-Ghanam, letteralmente “rovine nel recinto delle pecore”, un importante sito archeologico a tre chilometri dal convento dei Francescani di Santa Caterina d’Alessandria, adiacente la Basilica della Natività. «Pregare e scavare, così passavano le mie giornate da settembre, quando sono sceso giù a Betlemme», racconta il frate che, prima di abbracciare la vocazione francescana, maturata durante una permanenza al santuario irpino di san Francesco a Folloni, s’era laureato in Archeologia. Era dunque entusiasta di abbracciare, con altri esperti italiani del Pontificio Istituto Archeologia Cristiana, ma anche con studenti universitari di Bethlehem, questa missione di scavo dopo un primo anno di studio, nel 2017.

«Si tratta - spiega - di un progetto complessivo di almeno cinque anni per tirar fuori quel che resta dell’intero monastero sepolto e risalente al quarto-sesto secolo, le cui prime tracce furono scoperte negli anni ‘50 da padre Virginio Corbo». Ma ora ciò che è stampato nella mente di Frate Simone è il film degli ultimi giorni trascorsi tra territori palestinesi e Israele. Non è stato testimone di scene di violenza, ma è sprofondato all’improvviso nell’emergenza della fuga verso Israele per non rimanere bloccato nei Territori, come accaduto a tanti stranieri.

«Quei caccia che ci volavano in testa diretti a Sud, venerdì della settimana scorsa, li abbiamo considerati “normali”. Ma quando sabato mattina abbiamo sentito le sirene israeliane e visto le persone correre verso le recinzioni del muro che separa da Israele, e sentito in lontananza l’esplosione dei razzi, abbiamo compreso che c’era esigenza di andar via. Uscire dai territori palestinesi, lungo l’unico check point che era rimasto aperto, quello di Beit Sahour, non è stato nè breve, nè semplice. Ore e ore in fila. Intanto la condizione della dichiarazione dello stato di guerra ci ha accolto in una Gerusalemme completamente trasformata, blindata. E la caduta di razzi non lontano dal Museo dell’Olocausto è stato il segnale decisivo. Israele è in guerra. Il contatto con il Consolato è stato decisivo per organizzare il rientro in Italia con un aereo militare, avvenuto di notte, insieme ad altre decine di connazionali».

Anche frate Simone s’è interrogato sul fattore sorpresa che ha favorito Hamas: «La dislocazione dell’esercito israeliano in altre zone, la concomitanza della festa del sukkot, il capodanno ebraico, con molta gente in vacanza o a divertirsi. S’è capito poi che la vigilanza lungo il confine della Striscia era evidentemente allentata. Ma l’efficacia e la vastità dell’assalto dimostra che era un’azione pianificata da tempo e non solo con la tecnica terroristica di Hamas. Le modalità dell’azione rivolte contro civili ebrei, l’orrore che tutto il mondo ha visto nelle immagini televisive dell’accanimento su donne, bambini, cadaveri, i rapimenti di israeliani sono il presagio di una reazione che, dicono in coro a Gerusalemme, andrà fino in fondo. Di qui la preoccupazione dell’imminente esodo palestinese, dell’allargamento del conflitto in Medio Oriente, con proporzioni non immaginabili. E temo per la piccola comunità cristiana». Ieri sera, con i suoi confratelli e alcuni fedeli, frate Simone ha celebrato Messa, a Portici. «Abbiamo pregato per la pace, lo spiraglio è infinitamente piccolo ma non bisogna oscurarlo. Mai. Tutto il mondo ha bisogno della Terra Santa».