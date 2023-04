Istituto Marconi di Giugliano, firmati i contratti per gli edifici che ospiteranno gli studenti

Sono stati firmati stamane presso la sede della Città Metropolitana di Napoli i contratti di affitto per le strutture che temporaneamente ospiteranno gli studenti dell'Istituto Marconi di Giugliano. Appena i tempi tecnici per il trasloco lo consentiranno gli studenti potranno accedere ai nuovi locali. «Siamo soddisfatti della soluzione raggiunta che consentirà alle studentesse e agli studenti del Marconi di Giugliano di proseguire la propria attività scolastica senza doversi spostare in altri comuni, evitando così seri problemi di spostamenti».

È quanto ha dichiarato Il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, annunciando stamane la firma dei contratti di affitto che consentiranno una sistemazione idonea temporanea dell’istituto. «L'interesse dei ragazzi, è stata fin dal primo momento il nostro unico obiettivo. Tutte le Istituzioni hanno lavorato in un'unica direzione, quella di garantire le migliori condizioni e le minori difficoltà possibili per gli studenti le famiglie e il personale scolastico».



Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere Delegato alla scuola della Città metropolitana Ilaria Abagnale e dal consigliere Salvatore Pezzella che hanno seguito tutte le fasi di questa difficile problematica.

La sede storica del Marconi di via Basile (1500 studenti, 8 indirizzi di studi) era stata interdetta, nel mese di maggio 2022 per problematiche strutturali e di vulnerabilità sismica. L'edificio era risultato strutturalmente non idoneo perché non garantiva i livelli minimi di sicurezza per gli utenti. Lo stabile è attualmente interessato da importanti lavori di riqualificazione, per oltre 5 milioni e mezzo di euro che sanno svolti nell'ambito della programmazione PRR e che dovranno essere realizzati entro il 2026.