«Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso». È iniziato con le parole di Jennifer Lopez a suoi fans per annullare il tour previsto per il 26 giugno il tam tam che ha fatto il giro del mondo e che ha confermato le voci su uno stop sussurrato da tempo dall'entourage della cantante statunitense originaria del Bronx. Una crisi personale e forse matrimoniale che, secondo indiscrezioni, porterebbe la diva newyorkese ad organizzare entro agosto una vacanza tra Capri e Positano. La cancellazione dunque dei concerti fissati tra la Florida e Houston fino al 31 agosto, che avrebbero tenuto lontano da casa l'artista già impegnata da mesi sui set cinematografici per portare sul grande schermo e su una delle piattaforme streaming pellicole come “Un matrimonio esplosivo”, “The Mother” e “Atlas”, per citarne alcuni.

La star

J.Lo dunque si è rivolta direttamente al suo pubblico scusandosi per questa decisione, scelta che, la multinazionale che organizza i concerti dei più grandi artisti in tutto il mondo, ha poi rilanciato attraverso un comunicato spiegando che la bellissima 54enne sente l'esigenza di stare vicino alla sua famiglia. Secondo rumors che si susseguono da settimane la ragione che avrebbe spinto la Lopez a fermarsi sarebbe la crisi con il marito. La coppia più ammirata e seguita a livello globale potrebbe infrangere i sogni delle più romantiche tra le follower e mettere fine all'era dei “Bennifer”. Secondo indiscrezioni, tra rotture e riappacificazioni, Affleck avrebbe scelto di vivere da solo a Brentwood da circa un mese, non lontano dalla casa dell'ex moglie e madre dei suoi figli,. Per recuperare le forze e prendersi del tempo per sé J.Lo avrebbe dato mandato a fedelissimi come il suo vocal coach, il managere la sua assistente personaledi avviare le procedure per volare oltreoceano e raggiungere l'isola azzurra. Una vacanza con lo staff e gli amici più stretti per trascorrere qualche giorno circondata dal mare di Capri e magari una gita a Positano. Il suo staff avrebbe già contattato l'avvocato napoletano, amico personale di Mackey, per replicare le splendide giornate dello scorso anno che hanno visto J.Lo, ospite del, protagonista indiscussa delle vie capresi tra shopping, ristoranti e night come l'Anema e core dove il video della sua performance ha fatto il giro del mondo.