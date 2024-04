Juve Stabia in Serie B, i campioni nelle scuole: una delegazione al Primo Circolo Basilio-Cecchi

I campioni nelle scuole. Alcuni calciatori della Juve Stabia, neopromossa in Serie B hanno incontrato i bambini della Basilio Cecchi, nell'ambito del progetto Pon per la realizzazione del giornalino scollastico. Tutti i piccoli alunni hanno preparato striscioni, cartelloni, indossando maglie gialloblù per accogliere i propri beniamini.

«Una rappresentanza della S.S. Juve Stabia 1907, questa mattina, ha fatto visita ai bambini del 1° Circolo Didattico Basilio Cecchi di Castellammare di Stabia. Alberto Gerbo, Bilal Erradi e Michele Picardi, accompagnati dal responsabile della comunicazione Ciro Novellino, hanno partecipato ad un PON degli alunni delle classi 4° e 5° per la realizzazione di un giornalino scolastico per poi salutare tutti gli alunni dell’Istituto. Si ringrazia la presidente, Dottoressa Angela Antonelli per la calorosa accoglienza».