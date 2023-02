Caivano, l'antenna della discordia: dopo le proteste dei cittadini, il sindaco Falco ordina la sospensione dei lavori

A Caivano il sindaco Enzo Falco scende in campo con un’apposita ordinanza che sospende ad horas i lavori di installazione di un’antenna di telefonia mobile di grosse dimensioni di una nota azienda, già avviati l'altro giorno in via Vico Spineti.

Il provvedimento della fascia tricolore è stato adottato in seguito alle vivaci proteste dei propietari degli immobili della zona contro la realizzazione di tali opere.

«Inoltre - si legge nel provvedimento sindacale - da un riscontro effettuato presso l’ufficio tecnico, da un analisi preliminare, è emersa una carenza documentale. Nello specifico manca copia del contratto di locazione registrato con annesso assenso dei proprietari del terreno, mentre dal 26 ottobre 2020 l’unica modalità di ricezione delle pratiche afferenti interventi di edilizia é consentita esclusivamente dal portale SUE dedicato, ritenendo, pertanto, inammissibili tutte richieste inviate a mezzo pec».

Alla vibrante protesta dei residenti si era affiancata anche la richiesta di un rapido intervento del sindaco sulla delicata questione, da parte dei consiglieri di maggioranza Gaetano Lionelli e Mimmo Falco (Prima Caivano) e di opposizione Gaetano Ponticelli (Forza Italia).

Hanno richiesto anche la verifica del rispetto della distanza prevista dalle vigenti normative di legge da abitazioni e scuole (nelle vicinanze è ubicato l’istituto comprensivo Cilea Mameli Rodari).