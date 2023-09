L’incisore torrese Fabio Ottaviano vince il premio internazionale “Maestri d’eccellenza”

Al maestro incisore di Torre Del Greco, Fabio Ottaviano, premio Maestri d’eccellenza di Métiers d’excellence istituito dal gruppo del lusso con Cnmi, Confartigianato e quest’anno con Fendi e patrocinato dal Ministero della cultura. Lvmh supporta gli artigiani italiani. Il premio Maestri d’eccellenza di Métiers d’excellence istituito dal gruppo del lusso con Cnmi, Confartigianato e quest’anno con Fendi e patrocinato dal Ministero della cultura, ha proclamato a Palazzo reale i tre vincitori Fabio Ottaviano, llaria Soncini e il brand Verabuccia di Francesca Nori e Fabrizio Moiani. Sono stati proclamati rispettivamente per la categoria Maestro artigiano d’eccellenza, Maestro emergente artigiano d’eccellenza e Maestro dell’innovazione d’eccellenza.

«È con grande orgoglio che annunciamo il trionfo di Fabio Ottaviano - commenta Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral- maestro incisore e membro del Consiglio Direttivo Assocoral, nell'ambito della prima edizione del prestigioso Premio Maestri dell'Eccellenza. L'award, lanciato lo scorso febbraio, ha suscitato un notevole interesse, con ben 300 candidature pervenute da talentuosi artigiani italiani.

Dopo una selezione accurata, sono stati nominati 9 finalisti, tra cui spiccava il nome di Fabio Ottaviano, esempio eccellente del saper fare di un territorio unico quale è Torre del Greco».

«Il maestro incisore Fabio Ottaviano ha dimostrato il proprio talento creativo - prosegue Aucella- e la maestria artigianale che rende onore all'eccellenza del Made in Italy, incarnando i valori che rappresentano il nostro prezioso artigianato. La vittoria di Fabio è il trionfo di una tradizione artistica che ha radici profonde, tramandata con passione e dedizione dalla sua famiglia, in particolare dal padre Pasquale. In virtù di questo prestigioso riconoscimento, Fabio Ottaviano riceverà un premio economico di 10.000 € destinato a essere reinvestito nella propria attività, oltre a un'ampia esposizione mediatica che contribuirà a valorizzare ulteriormente il suo lavoro. Inoltre, avrà l'opportunità di beneficiare di 6 mesi di attività di mentoring fornita da professionisti di spicco appartenenti alla Maison Fendi, consentendo un ulteriore sviluppo delle sue capacità e prospettive di crescita».

«Il successo di Fabio Ottaviano rappresenta un tributo - conclude il presidente di Assocoral- non solo al suo talento individuale, ma anche all'intera comunità artigiana di Torre del Greco e alla ricchezza della nostra tradizione. La vittoria di Fabio è un esempio tangibile di come l'impegno, la passione e il talento possano rendere onore al patrimonio artistico e artigianale che caratterizza la nostra città».