Una città sporca e con una quota di raccolta differenziata ai minimi storici. Parte da un dato reale l'analisi critica che arriva da "Democratici Progressiti" e "Sinistra Italiana" sul nuovo appalto dell'igiene urbana. Un allarme che si basa su aspetti tecnici e amministrativi e che punta il dito sul controllo che un appalto da 53 milioni di euro richiede. Attualmente in città il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito dalla Velia Ambiente, società vincitrice dell'appalto assegnato la scorsa primavera.

APPROFONDIMENTI Flop differenziata crescono discariche e tariffe della Tari Esonda il lago Patria, foce riaperta il mare subito si "tinge" di verde Carabinieri, primo anno in trincea a Caivano: 223 arresti nel regno dello spaccio

Nel nuovo capitolato sono previste nuove aree di pulizia, come ad esempio la villa comunale che viene ripulita più volte al giorno durante il periodo estivo, e l'installazione di isole ecologiche. Aspetti sui quali Tonino Scala segretario regionale di SI e Salvatore Vozza dei Progressisti avanzano domande. «Quali misure si pensa di adottare per raggiungere le soglie previste di raccolta differenziata? Come si pensa di ripristinare le isole ecologiche, ora distrutte, che nel piano assumono un ruolo rilevante? L'organizzazione del lavoro è stata attuata secondo il piano previsto? Il Comune ha svolto verifiche per evitare, dalle ore notturne alla pulizia della Villa, di pagare prestazioni non dovute? Il parco automezzi corrisponde a quanto previsto nel capitolato, circa 89 mezzi per espletare il servizio che non abbiano la prima immatricolazione antecedente a 5 anni?».

Quest'ultimo è un riferimento temporale importante perché secondo i politici ci sono troppe assonanze tra la vecchia gestione e la nuova. «Anche la sede utilizzata dal "nuovo operatore", ad esempio, è sempre quella vecchia e disagiata di Sant'Antonio Abate, dell'operatore "uscente ". Il "nuovo operatore" ha cominciato il servizio già da 5 mesi, un tempo breve per trarre già delle conclusioni, sufficiente per poter dire che siamo preoccupati, la città non ci sembra pulita. Chiediamo - scrivono Scala e Vozza - che si intervenga subito per apportare le correzioni necessarie, per evitare che si ripetano, per la modica cifra di 58 milioni di euro, le stesse situazioni che si sono verificate nei precedenti 5 anni, in materia di controlli, sanzioni, possibili rescissioni contrattuali e quant'altro».«L'organo ispettivo ha ritenuto che le gravi irregolarità fiscali, l'attuale pendenza di procedimenti penali e le condotte illecite tenute dai soci e dagli amministratori (riferite a un ambito attinente con il servizio oggetto di gara) possono essere apprezzati come indizio di inaffidabilità e non integrità dell'operatore economico». È questo un passaggio della relazione del prefetto di Napoli a seguito delle ispezioni dei commissari. Parole che inducono altre domande: «Per un appalto così delicato, in un settore così esposto, con le valutazioni riportate dal prefetto, non andavano fatti anche più tentativi per favorire un'adeguata partecipazione e concorrenza? Era contemplato nel bando che si potesse procedere anche con un solo partecipante?».