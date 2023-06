La Compagnia dei carabinieri di Caivano festeggia il suo primo anniversario, don Maurizio Patriciello: «Una presenza di uomini sul territorio costante e rassicurante»

“La Compagnia dei carabinieri di Caivano festeggia il suo primo anniversario - commenta sui social don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa San Paolo Apostolo del Parco Verde - al comandante, capitano Antonio Maria Cavallo, e a tutti i suoi uomini vanno i nostri migliori auguri. Il nostro è un territorio problematico, sotto tanti punti di vista. Illegalità, camorra, microdelinquenza, reati ambientali, spaccio di sostanze stupefacenti, soltanto per fare qualche esempio, sono sotto gli occhi di tutti”.

Poi don Maurizio prosegue. “I nostri carabinieri, pur con i limiti che tutte le istituzioni lamentano (mancanza di personale, fondi e mezzi), riescono, dal punto di vista della repressione, a fare del loro meglio.

La loro è una presenza costante e rassicurante. Si vedono. Ci sono. Presenza che da sola, ovviamente, non basta. Andrebbe, infatti, accompagnata e supportata da buoni, snelli, funzionali servizi di assistenza agli anziani, ai minori, alle donne in difficoltà. Così come da un numero congruo di vigili urbani e di una politica locale più stabile e più attenta ai bisogni dei cittadini, delle periferie, dei giovani e dei poveri”.

“Per quanto mi riguarda - aggiunge il sacerdote, tuttora sotto scorta - ritengo che uno dei risultati più incoraggianti raggiunti, al di là degli arresti dei delinquenti e dei numerosi sequestri di armi e sostanze stupefacenti, sia la fiducia che hanno saputo instaurare con le persone oneste, soprattutto con i più giovani e i bambini. È bella la loro partecipazione ai vari eventi culturali, ludici, ecclesiali. Emblematica fu la risposta del piccolo Sasa’, della mia parrocchia, quando a carnevale si presentò alla festa travestito da carabiniere. Non da un carabiniere qualsiasi, però, ma, parole sue,- da “capitan Cavallo”. Segno evidente che i nostri bambini, gli uomini in divisa li sentono difensori, custodi e amici. Questa per me è una vera rivoluzione. Grazie, fratelli e sorelle carabinieri. Dio vi benedica. Ad multos annos”.