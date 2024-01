Caccia agli «zozzoni», a quelli che conferiscono i rifiuti senza differenziarli. Fioccano le prime multe. Una task force composta da agenti di polizia municipale, ispettori ambientali presso il comando dei caschi bianchi e personale dell'azienda che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti, stanno passando al setaccio il territorio cittadino.

L'operazione è cominciata da via Matteotti e via Turati, e proseguirà anche sul restante territorio cittadino. Tutto è partito dopo alcune segnalazioni fatte dalla ditta dei rifiuti, la IS.V.Ec., che ha lamentato l'eccessiva percentuale di rifiuti indistinti e la bassissima quota di differenziata.

C'è stato quindi un summit al comune voluto dalla vice commissario Angela Cirillo (il comune è commissariato), con il responsabile del IV settore ecologia, Eugenio Cimmino, la comandate della polizia municipale Maria Di Vicino ed il rappresentante della IS.V.Ec, Antonio Verde.

Una volta condivisa la strategia, sono partiti i controlli mirati ad accertare e sanzionare gli errati conferimenti di rifiuti. Si parte inizialmente con una multa di 50 euro. Un'operazione non facile visto che il comando di polizia locale ha un organico di sole tre unità e mezza, dal momento che una delle risorse non è full time, e può contare però su 5 ispettori ambientali (già ausiliari del traffico che hanno seguito un corso e hanno il potere di applicare sanzioni per violazioni di normativa in materia di ecologia).

Una volta assunta la decisione, l'altro giorno c'è stato il primo intervento. Si è cominciato dalle strade dove il referente della ditta segnalava anomalie più evidenti. Un ostacolo da superare è stato quello di intensificare i controlli presso i condomini, laddove è difficile individuare, tra i tanti residenti, quelli che depositano i rifiuti in modo non conforme alle direttive ed alla stessa ordinanza, datata luglio 2022. Questo, per evitare di sanzionare tutti indistintamente. Così l'altro ieri la task force si è attivata, i dipendenti della ditta hanno aperto le buste (con la supervisione degli ispettori), analizzato il contenuto e laddove è stato possibile (grazie anche a carte, ricevute e documenti vari contenuti tra i rifiuti), risalire alla famiglia ed a sanzionarla. Gli interventi continuano.