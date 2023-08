«In questo momento voglio solo due cose: che mia figlia torni da me, perché non sopporto la sua mancanza. E poi chiedo giustizia: chi ha fatto tutto questo male paghi le sue colpe e non resti impunito». Adriana (nome di fantasia che per ovvi motivi di tutela della riservatezza daremo ad una delle cuginette abusate al Parco Verde di Caivano) è distrutta. Nella sua casa si susseguono le visite di parenti e amici più stretti, ma lei non ha voglia di vedere nessuno e rimane chiusa in casa stretta nell’abbraccio della sua famiglia. In queste ore le restano accanto il marito e gli altri figli, in mattinata ha visto anche l’avvocato Angelo Pisani, che l’assiste nei risvolti giudiziari del caso.

Signora, che notizie ha di sua figlia, come sta?

«Come può stare? - risponde asciugandosi gli occhi con un fazzolettino di carta - Sono sicura, starà peggio di me, e io mi sento di morire, la rivoglio vicino a me. Pur sapendo i rischi che si corrono vivendo qui, in questo ambiente, non avrei mai potuto immaginare che fosse potuto succedere anche questo, che si fosse arrivati a tanto, che qualcuno potesse riuscire ad aggredir bambine fin sotto casa».

Ha qualcosa da rimproverarsi, oggi?

«Lei è la mia vita. Da parte mia non è mai mancata alcuna attenzione, ho sempre avuto lo scrupolo anche di controllare le sue amicizie, e persino il modo di vestirsi, quando usciva con qualche parente per guardarla ».

Per quel che si può dire, che cosa le ha raccontato di questa terribile esperienza?

«Dopo l’intervento del fratello, piangendo ci ha raccontato tutto quello che noi abbiamo denunciato ai carabinieri per chiedere subito aiuto e giustizia. Non voglio dire altro».

Ora ci sono indagini in corso, ma bisogna individuare subito i responsabili.

«Devono essere puniti tutti. Una cosa è certa: io non riesco più a sopportare l’idea di dover continuare a vivere in questo posto. Qui c’è un inferno, e serve solo tanta luce, andremo tutti via il tempo di trovare altra casa».

Ha fiducia nella giustizia?

«Si, tanta. Infatti non appena ho realizzato quello che era successo con mio marito ci siamo rivolti alla legge. Abbiamo sempre avuto fiducia nelle istituzioni, che però qui al Parco Verde come politica sono sempre stati assenti e fingono di non vedere quel che accade».

Se solo potesse, che cosa direbbe a quei criminali che hanno abusato di sua figlia?

«Vorrei poterli guardare dritti negli occhi per vedere se hanno il coraggio di affrontare me; vorrei dire loro: “Guardatevi allo specchio e accorgetevi di quanto fate schifo e quanto siete vigliacchi”. Adesso però mi auguro solo una cosa: che vengano fermati e che siano puniti come meritano, perché fino a quando resteranno in giro impuniti continueranno ad essere una minaccia e potranno far male ad altri bambini».

Li perdonerebbe? O per loro chiede condanne esemplari?

«Non so come perdonarli. No, non riesco nemmeno a pensarci in questo momento. Ecco perché spero che possano pentirsi e che paghino, anche per evitare che altri facciano come loro».

Che cosa vorrebbe consigliare alle altre mamme come lei, che hanno figli piccoli, per evitare che accadano altri simili orrori?

«Innanzitutto andare via da questo schifoso inferno che non lascia via di scampo a nessuno».

Intanto, però, dalla relazione consegnata dagli assistenti sociali ai magistrati della Procura che hanno disposto l’allontanamento in una struttura protetta di sua figlia, da quei verbali emerge un duro atto di accusa nei confronti della vostra famiglia e di voi genitori.

«Noi, io e mio marito con i miei altri due figli non abbiamo colpe. In questo degrado umano e sociale abbiamo fatto sempre il possibile per il bene di mia figlia, queste sono accuse che non meritiamo».

Resterete al Parco Verde?

«Io devo andare via: per il bene e futuro di mia figlia e per la nostra famiglia. E lo farò. Ma per evitare che si ripetano tali orrori tutti dovrebbero andar via di qui».

