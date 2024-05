San Sebastiano al Vesuvio, grande attesa per l'arrivo della reliquia di Sant'Antonio da Padova

Un pezzetto del braccio di Sant'Antonio da Padova, custodito in un busto d'oro del santo con in braccio Gesù Bambino, arriverà lunedì pomeriggio nel Santuario diocesano di San Sebastiano Martire a San Sebastiano al Vesuvio. Ad accogliere l'arrivo della reliquia, il parroco don Enzo Cozzolino e la comunità dei fedeli, che accoglieranno la spoglia del santo in piazzale Plinio per poi dirigersi in processione verso il Santuario dove resterà in esposizione fino al 15 maggio. In questi giorni la chiesa resterà aperta giorno e notte grazie alla collaborazione di volontari della parrocchia. Alle 19 Santa Messa di apertura Pellegrinatio. A seguire preghiera silenziosa e venerazione reliquia del Santo. Martedì e mercoledi alle 12 Angelus e per tutta la giornata saranno celebrate messe (8.30-17-18-19) alle 21 momento di preghiera. Soltanto mercoledì l'adorazione si concluderà alle 21 per consentire la partenza della reliquia.

Tutti i giorni sarà possibile vivere il sacramento della confessione dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.