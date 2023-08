Chiuso lo scarico diretto dei reflui nel canale Marna: La Rosina ottiene il dissequestro dell'azienda e potrà riprendere la produzione. Dopo un sopralluogo congiunto con un tecnico di fiducia nominato dal titolare della nota industria conserviera di Sant'Antonio Abate e i carabinieri del Noe di Napoli, ieri mattina la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Antonio Barba) ha disposto il dissequestro del corpo di fabbrica, conservando al momento i sigilli nelle tre piccole aree esterne all'azienda dove erano stati temporaneamente stoccati alcuni rifiuti. Assistito dall'avvocato Massimiliano Sartore, l'imprenditore abatese ha dimostrato alla Procura come - già prima dell'inizio della produzione - gli scarichi fognari non vengano più convogliati verso l'affluente del fiume Sarno e come sia stato tombato lo scarico diretto, così come sia stato eliminato il bypass che era stato trovato lo scorso maggio dai carabinieri del comando gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli nel corso di alcuni controlli mirati avvenuti prima dei lavori e, soprattutto, circa due mesi prima dell'avvio della produzione.

Da quei controlli, la scorsa settimana il gip del tribunale di Torre Annunziata aveva emesso un sequestro preventivo dell'azienda per i reati di inottemperanza alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con riferimento alla gestione dei rifiuti e agli scarichi delle acque reflue, ma anche di ostacolo al controllo. Secondo l'accusa, nel Marna confluivano anche le acque di dilavamento del piazzale. Il sequestro aveva costretto l'azienda ad interrompere per una settimana la lavorazione dei pomodori, proprio nel clou della produzione stagionale.

Da oggi, però, lo stabilimento torna in attività, con i suoi oltre 150 lavoratori, in gran parte stagionali. «L'area produttiva dell'azienda La Rosina - fanno sapere i vertici societari tramite l'avvocato Massimiliano Sartore - è stata dissequestrata con contestuale ed immediato ripristino della produzione. Il dissequestro è avvenuto a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria che ha attestato l'eliminazione delle criticità sollevate dalla Procura nei sopralluoghi di maggio 2023. Oggi l'azienda La Rosina riprende la produzione dei prodotti bio come più volte certificato nel pieno rispetto della legalità con il necessario e dovuto riguardo dell'ambiente circostante e, soprattutto, del fiume Sarno. Infine corre l'obbligo di ringraziare l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine per la prontezza e tempestività con le quali hanno evaso le richieste difensive». Nel corso delle indagini era stata scoperta anche un'area di stoccaggio non autorizzata dove erano ammassati rifiuti speciali e pericolosi: la spazzatura è stata rimossa, ma i sigilli permangono, in attesa di un'autorizzazione.