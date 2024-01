La sfida degli infermieri che salvano la vita ai neonati

La sfida tra gli infermieri che salvano la vita ai neonati, i paramedici della Tin del San Leonardo primi a livello regionale. L’equipe guidata dal primario Roberto Cinelli ha partecipato ai Nursing Simulation Games, affermandosi tra i migliori della Campania..

Presso la sede dell’OPI Napoli si è tenuto il V Congresso Regionale SIN INF, organizzato dottoressa Teresa Reache.

I primi giochi di simulazione infermieristica si erano tenuti a Padova nel 2019, seguiti poi da una prima edizione Campana nel 2022 come evento prova.

Quest'anno le referenti campane della SIN INF Michela di Biase, Iolanda Fusco, Pamela Muoio, il Tesoriere SIN INF Elena Bernabei ed il Comitato Scientifico, hanno incluso i Games all'interno del V Congresso Infermieristico campano.

Lo scopo di questa iniziativa era mettere a confronto sotto forma di gioco i migliori team infermieristici delle Terapie Intensive e dei Centri Nascita campani sulle principali procedure neonatali in termini di qualità e tempi di esecuzione.

In questa edizione si sono svolte prove distinte tra Centri Nascita e TIN che hanno visto le squadre confrontarsi su: allestimento di posto letto per ipotermia terapeutica, monitoraggio celebrare del neonato, allestimento apparecchiature per ossido nitrico e montaggio di ventilazione non invasiva, per quello che riguardava le TIN. Per i Centri Nascita è stata prevista una prova che ha riportato gli infermieri ai tempi della pandemia con la procedura di vestizione e svestizione per paziente covid positivo, la proiezione di un video in cui le partecipanti hanno dovuto riconoscere errori nella procedura di allestimento per un posto di osservazione post rianimazione neonatale nonché la procedura per prelievo venoso con contenimento.

Entrambi i livelli si sono poi cimentati, sebbene con scenari diversificati, in una simulazione ad Alta Fedeltà di rianimazione neonatale con un tecnico e un facilitatore di simulazione avanzata.

La giornata dinamica e piena di stimoli formativi ha visto come partecipanti quattro Centri di Nascita quali Ospedale del Mare, Santa Maria delle Grazie, San Giuliano e Moscati di Aversa, per le sette squadredi TIN si sono invece cimentati i team della Federico II, Ospedale Evangelico Villa Betania, Monaldi, San Leonardo, Sant'Anna e San Sebastiano, San Pio/Rummo, Fatebenefratelli di Napoli e Moscati di Avellino. I valutatori delle prove poi, sono stati gli stessi coordinatori delle squadre partecipanti che a sorteggio hanno affiancato le altre squadre.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori che ha visto le squadre della TIN del San Leonardo di Castellammare di Stabia e del Centro Nascita del Moscati di Aversa ritirare il primo premio. Lo spirito che mantiene alta la competizione dei Nursing Simulation Games, non è vincere ma mettersi in gioco, superare se stessi e non gli altri con l’obiettivo di migliorarsi.