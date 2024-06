Il Comune chiede e ottiene il dissequestro dell’approdo turistico di Lacco Ameno, per riappropriarsi del quale nei mesi scorsi aveva al contrario chiesto e ottenuto il sequestro.

Apparentemente un paradosso, ma in realtà si è trattato di una legittima iniziativa messa in atto al fine di sfrattare definitivamente i gestori privati morosi e chiudere una contenzioso che andava avanti da anni con grave pregiudizio dei conti pubblici e degli interessi della collettività.

Lo scalo marittimo, con i suoi 300 posti barca, potrà quindi essere rimesso in piena operatività per l’estate, ma questa volta sotto la gestione diretta del Comune. A sbloccare la intricata situazione è intervenuta ieri la decisione del Gip Linda Comella della IV sezione presso il Tribunale di Napoli, che ha disposto l’immediata e definitiva revoca del provvedimento di sequestro del porticciolo, che era stato adottato lo scorso 25 marzo su disposizione della Procura di Napoli. Provvedimento che era stato riconfermato dal Tribunale del Riesame, che in quella occasione aveva rigettato il ricorso presentato dai legali dei gestori privati.

Un segnale chiaro questo della volontà dei magistrati di anteporre l’interesse pubblico a quello privato e che aveva messo in moto due meccanismi: l’approvazione in consiglio comunale dell’affidamento in house al Comune e il ricorso per il dissequestro - questa volta presentato dai legali del Comune - che ha portato alla sentenza di ieri.

Il contenzioso

Dopo anni di contenzioso e denunce anche penali incrociate, il Comune vince la sua partita contro i privati che avevano ottenuto in sub gestione l’approdo. La svolta è avvenuta a inizio anno con la denuncia penale presentata dal consigliere comunale di maggioranza Giovanni De Siano, contro la società di gestione e il suo amministratore, Gaetano Perrella e basata essenzialmente sulla assenza di regolare titolo concessorio. Gli avvocati Giovan Battista e Angelo Vignola e Bruno Lorenzo Molinaro, su mandato del Comune hanno messo in atto una strategia giuridica che attraverso vari passaggi ha portato il Comune a riappropriarsi dell’approdo, in quanto solo esso stesso Comune è provvisto di regolare e legittima concessione.

Il 25 marzo scorso quindi, la Procura accoglie la denuncia del consigliere comunale e a seguire, il 10 maggio, è il Riesame a confermare il sequestro rigettando il ricorso dei privati e motivando questa decisione con l’esigenza di «evitare che il gestore privato possa reiterare la sua condotta illecita (mancanza di titolo concessorio) per consentire al Comune di rientrare a pieno titolo nella gestione pubblica del bene».

Incassato questo risultato, il sindaco Giacomo Pascale ha fatto approvare in consiglio comunale l’affidamento dell’approdo alla società in house del Comune ed è a questo punto che è partita la richiesta del dissequestro così da dare la possibilità al Comune di avviare la gestione in sintonia con le norme nazionali e anche comunitarie. La direttiva Bolkenstein che regola la concessione delle aree demaniali, non si applica infatti ai casi in cui l’ente pubblico ricorre all’affidamento diretto a se stesso. «Finalmente si è detta la parola fine ad una gestione del porto turistico che in tutti questi anni ha prodotto solo disagi alla nostra economia turistica e procurato importanti perdite alle casse comunali» è stato il commento del sindaco Pascale.