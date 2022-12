In trasferta dal Veneto per rubare a Napoli: donna arrestata

Sant'Antonio Abate. In trasferta dal Veneto per rubare gioielli nel Napoletano: arrestata presunta ladra, ricercato il compagno. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con l'ausilio dei colleghi della compagnia di Mestre (Venezia), hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura di Torre Annunziata. In manette è finita una donna di 25 anni, mentre è ricercato il suo compagno 27enne, entrambi accusati di furto aggravato e residenti a Favaro Veneto.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno permesso di identificare i due giovani veneti come autori di un furto da 20mila euro ai danni di una gioielleria abatese. L'episodio è avvenuto lo scorso 15 settembre, quando un uomo e una donna si sono finti clienti di una gioielleria di Sant'Antonio Abate che avevano intenzione di acquistare oggetti preziosi.

Approfittando di una distrazione del commerciante, i due giovani si sarebbero impossessati di un rotolo contenente 30 catenine d'oro, per un valore totale di circa 20mila euro. Il tutto sarebbe avvenuto in una zona in cui le telecamere della gioielleria sottratta alla visuale dell'impianto interno di videosorveglianza, che i due giovani avrebbero individuato in precedenti sopralluoghi. «I due indagati sono già stati condannati per analoghi reati commessi in varie zone del territorio italiano» scrive in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso.