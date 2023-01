I ladri tentano di rubare una 500: bloccati da maresciallo in borghese

Manca poco alle 19, in via Santa Maria a Cubito, a Giugliano in Campania, quando due persone stanno armeggiando sullo sportello di una Fiat 500: cercano rubarla e, quando spaccano uno dei deflettori e uno dei due sale a bordo della vettura, un maresciallo libero dal servizio, che assiste alla scena, allerta la centrale operativa. E fa arrestare i due malviventi per tentato furto aggravato. Sequestrati attrezzi per lo scasso e una centralina per forzare le difese elettroniche delle vetture.