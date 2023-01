Ladro nel Suv finge di dormire, arrestato all'alba dai militari

Arrestato per tentato furto aggravato un 31enne di Miano, ladro in trasferta. L'allarme viene lanciato alle 5 del mattino, quando al 112 arriva una richiesta di aiuto: due uomini stanno rubando una Smart in via Casacelle, parco Regina a Giugliano in Campania, sono arrivati a bordo di un Suv. L'immediato intervento dei militari spinge i ladri alla fuga, ma vengono fermato. Uno di loro, in macchina, finge di dormire: perquisito e trovato in possesso di un flex a batteria e un duplicatore di chiavi. L'altro riesce a scappare ed è ricercato anche un terzo complice.

A Sant'Antimo invece tre uomini sono stati fermati in tre diverse occasioni. Un 32enne è stato trovato in possesso di un manganello, un 52enne aveva una pistola giocattolo priva del tappo rosso, mentre un 27enne è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. Identificate anche 37 persone e controllati 28 veicoli per 13mila euro di sanzioni a 15 autisti indisciplinati.