La tecnica è sempre la stessa: la banda arriva all'esterno dell'attività commerciale presa di mira, con un piede di porco o a mani nude scassina la saracinesca, sottrae un registratore di cassa e scappa via. È questa la sorte che stavolta è toccata al bar Explosion di Lago Patria. Nella notte di lunedì il bar è stato derubato da una banda di balordi, presumibilmente quattro, che prima ha tentato il colpo, poi al passaggio di un'auto è scappata per ritornare dopo pochi secondi in azione.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza mostrano tre ladri che entrano nel locale forzando la saracinesca. Una volta dentro, uno di loro porta via il registratore di cassa contenente danaro contante mentre gli altri restano all'esterno a controllare che non arrivino forze dell'ordine. Sottratta la cassa, la banda fa perdere le proprie tracce. Il titolare sui social ha denunciato quanto accaduto e si è lasciato andare a uno sfogo: «In cassa c'erano circa 150 euro, tra l'altro da dividere in quattro: solo dei pezzenti agiscono in questo modo e per così poco - scrive amareggiata la vittima -. Più del danno economico dettato dal furto, pesa il danno correlato alle spese di riparazione e soprattutto il danno morale di noi imprenditori e lavoratori onesti che ci sentiamo violati in casa nostra. Di certo non saranno quattro pezzenti a scoraggiarci, l'Explosion non si ferma, noi andiamo avanti». L'attività, tra l'altro, si trova non distante dalla stazione dei carabinieri.

L'escalation criminale in fascia costiera va avanti da tempo. Non è ancora chiaro se ad agire sia un'unica banda o più di una. Ciò che invece è evidente è che furti e rapine stanno mettendo in ginocchio le attività commerciali e seminando il panico tra i residenti perché i raid non vengono messi a segno solo nei negozi ma anche nelle abitazioni. Tant'è che qualche settimana fa gli abitanti di Varcaturo, Lago Patria e Licola scrissero una lettera al prefetto di Napoli chiedendo «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza criminalità».

Proprio residenti e commercianti della fascia costiera per tenersi in contatto la scorsa estate hanno creato un gruppo Whatsapp, «Occhi aperti vicini», dove si aggiornano su eventuali nuovi furti, rapine e si scambiano immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i criminali in azione.

Intanto anche nel centro di Giugliano non va meglio. Sempre nella serata di lunedì in due hanno provato a rapinare un bar di via San Vito ma il colpo è fallito perché il titolare ha reagito. I due balordi, giunti a bordo di uno scooter all'orario di chiusura, hanno minacciato il proprietario di consegnare i soldi in cassa ma l'uomo ha reagito alle intimidazioni dei ladri facendoli così scappare a mani vuote. I malviventi si sono dileguati a bordo dello scooter ma per cause ancora da accertare, avrebbero perso l'equilibrio cadendo rovinosamente. Sul posto, infatti, sono stati ritrovati pezzi del motorino. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca.