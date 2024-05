Lavori urgenti all'impianto di sollevamento idrico di Mugnano: la fornitura idrica sarà sospesa, dalla serata del 15 maggio, alle prime luci dell'alba del giorno successivo, in diversi comuni del Giuglianese e dell'area flegrea: Marano, Villaricca, Pozzuoli, Parete, Giugliano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca e Quarto. I lavori, nello specifico, interesseranno la condotta Dn 1000, tratta Mugnano-Monteruscello. A Marano l'interruzione interesserà la presa di via San Rocco; a Villaricca la presa di Villaricca 2; a Pozzuoli la presa di Monteruscello, mentre a Parete la presa via Arco Sant'Antonio.

