La fabbrica della chimica hi-tech è sottoposta alle autorizzazioni del ministero dell’Economia ma i carabinieri hanno scoperto che all’interno c’era lavoro nero, vi lavoravano quattro persone senza uno straccio di contratto. Non è finita.

Durante i controlli nell’azienda di Casalnuovo che produce liquidi per le sigarette elettroniche, i militari e gli ispettori di Asl e Arpac hanno anche riscontrato una serie di violazioni in materia ambientale, dalla scorretta gestione dei rifiuti all’assenza di un impianto di aerazione. E al termine dell’indagine l’amministratrice unica dell’impianto è stata denunciata in sede penale. L’azienda ha pure subito una maximulta di 75mila euro e un provvedimento ad horas di sospensione temporanea delle attività.

La vicenda si è consumata nella periferia densamente popolata di Casalnuovo, a poca distanza da Volla. Qui, in un dedalo di viuzze zeppe di palazzoni e case basse, c’è un’azienda che da alcuni anni produce liquidi aromatici per sigarette elettroniche.

Un’azienda in cui la tecnologia è molto presente. L’impianto infatti sforna ogni giorno diversi tipi di aromi per il liquido dell’aggeggio elettronico che sostituisce le sigarette. Un’attività polivalente che richiede la sapienza di un laboratorio chimico di tutto rispetto, una struttura hi-tec che si trova all’interno dello stabile in cui opera questo sito. Qui inoltre si utilizza anche nicotina per cui l’impianto è soggetto al controllo e alle autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, organo del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ma qualcosa è andato storto, stando almeno all’operazione appena messa a segno dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo che hanno lavorato in collaborazione con i colleghi del Nil, il comando tutela lavoro, del Nas (il nucleo anti sofisticazioni), e con gli ispettori dell’Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Tra i dieci lavoratori trovati sul posto dagli investigatori quattro erano in nero. Le altre irregolarità riscontrate sono relative alla gestione dei rifiuti e alla violazione delle norme in materia di salute nei luoghi di lavoro. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, nella fabbrica a elevata tecnologia mancano totalmente gli impianti di aerazione. «Il respiro nello stabilimento risultava pesante», hanno fatto sapere i militari attraverso il comunicato diramato dal comando di Napoli.

L’operazione è stata messa a segno nella mattinata di lunedì nell’ambito di una serie di controlli effettuati sul territorio nelle aziende della zona. Obiettivo primario: tutelare i lavoratori. Dai controlli sono emerse anche problematiche di natura ambientale. L’assenza totale di impianti di aerazione nella fabbrica ha seminato preoccupazione tra i militari e gli ispettori dell’Asl a causa delle esalazioni prodotte dagli ingenti quantitativi di liquidi aromatici a base di nicotina trattati in fabbrica. Un’azienda peraltro ubicata tra palazzi residenziali popolati da centinaia di persone.

In base a quanto riportato sul sito del ministero della Salute sono stati riscontrati elementi di prova dei rischi di danni alle vie respiratorie derivanti dalle sigarette elettroniche. Danni che possono interessare il sistema cardiovascolare. Nonostante tutto regna il silenzio nel rione in cui si trova la fabbrica appena colpita dalle forze dell’ordine. Da queste parti nessuno commenta l’operazione dei carabinieri.