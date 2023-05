Afragola: portafogli perso e ritrovato durante la festa scudetto

«E il sole nella mia città c'è ancora», le parole commosse di una ragazza di Afragola a cui è accaduta una vicenda incredibile. Da alcuni anni si è trasferita a Ravenna per lavoro, ma nulla avrebbe potuto tenerla lontano dalla sua città per la festa scudetto della squadra del cuore, e appena ne ha avuto la possibilità è tornata a casa. Insieme ad una amica si reca a Napoli per seguire i cori di gioia e le onde azzurre tra le strade più rappresentative per i tifosi.

Nei pressi di piazza Plebiscito, intorno alle 20.40, si accorge che la sua borsa è aperta e manca il portafoglio. All'interno non ci sono contanti, ma documenti importanti per fare rientro a lavoro il giorno dopo, carte di credito che prontamente ha bloccato, ma soprattutto ci sono foto di suoi cari a cui tiene molto. Insieme alla sua amica cercano di ripercorrere il tragitto fatto poco prima, con la speranza di ritrovarlo, magari anche solo le foto. Non avvisa i suoi familiari per non farli preoccupare, ma ad un certo punto arriva una telefonata inaspettata : «Alle 21:40 mi chiama mio fratello per chiedermi se stavo bene e se avessi perso il portafoglio perché c'era una signora che me l'aveva riportato a casa».

Non manca nulla, c'è dentro tutto quello che le occorre per il viaggio per tornare al lavoro: «Sarebbe stato un grande problema per me riuscire ad organizzarmi per rifare tutti i documenti». Così la ragazza lancia un appello sui social per incontrare ringraziare da vicino chi ha fatto quel gesto così importante per lei, restituendo qualcosa che pensava di avere ormai perso. Una signora risponde al post, anche lei a Napoli per i festeggiamenti, spiegando che l'ha ritrovato il figlio calpestandolo tra la folla e poiché anche lei è di Afragola, per evitare tempi burocratici, ha pensato di portarlo direttamente a casa. «Ha visto l'indirizzo e ha pensato subito di riportarmelo. Ho il cuore pieno di felicità perché esistono ancora persone con un cuore».

Una vicenda incredibile: «Ho ritrovato tutto. Per me è stata una felicità assurda quella chiamata ieri sera. Piangevo dalla felicità. Io, vivo al nord, non rinnego la mia città, non rinnego la mia gente perché so che esiste il bene come il male, come in ogni città, purtroppo è la vita, sono cose che capitano, è brutto solo che certe volte non si pensa al male profondo che si può fare. Però fortunatamente, dopo la pioggia arriva sempre il sole. E il sole nella mia città c'è ancora!».