Letame animale stoccato illecitamente sul terreno alle intemperie, il cui percolato finiva nel sottosuolo e da qui nella falda acquifera o nei canali consortili affluenti del fiume Sarno. Succede nella vasta area vesuviana al confine con quella salernitana, a Striano, in aperta campagna dove i carabinieri forestali delle stazioni di Roccarainola e Marigliano, insieme al personale del servizio veterinario della Asl, hanno stanato un 60enne allevatore titolare di una stalla abusiva dove erano ricoverati quattro bovini, un asino, sei galline e una capra.

I militari hanno constatato, insieme ai veterinari, che il soggetto smaltiva illecitamente tutti i reflui zootecnici senza alcuna autorizzazione, sia sul suolo nudo sia nel sottosuolo in prossimità dei canali affluenti del Sarno. Nel corso dell'ispezione del terreno, i carabinieri hanno anche rinvenuto alcuni tombini di copertura di fosse non biologiche nelle quali confluivano i reflui zootecnici, il letame cioè con elevato carico di parametri inquinanti che ne rendono difficoltoso, oltre che costoso, lo smaltimento presso gli impianti di destinazione.

L'operazione s'inquadra in una più vasta campagna relativa agli sversamenti abusivi nei confluenti del fiume Sarno, varata dal Gruppo Napoli dei carabinieri forestali in un'area ad alta vocazione agricola che costeggia l'autostrada Caserta-Salerno e la parte terminale della linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. Si calcola che nell'intero bacino idrografico del Sarno, sono stati censiti oltre 130 scarichi abusivi, alcuni anche di grandi condotte fognarie, o di canali che trasportano negli affluenti letame animale. La zona è molto battuta proprio per la presenza di diverse aziende agricole, alcune delle quali sono state già individuate dai carabinieri e saranno oggetto di controllo nei prossimi giorni.

Proprio a dicembre scorso gli stessi militari sequestrarono una ditta, priva di iscrizione alla Camera di Commercio, per lo smaltimento illecito del letame. Anche in questo caso il rifiuto speciale non pericoloso finiva direttamente nel canale consortile senza trattamento. Ieri i carabinieri hanno invece provveduto al sequestro dell'area di circa 100 metri quadrati, di un camion e degli animali privi di identificazione. Il titolare è stato deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.