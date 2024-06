Lettera di minacce a candidato escluso: «Stai attento»

Casola di Napoli. Lettera di minacce al candidato escluso dal Consiglio di Stato: aperta un'inchiesta. In serata, l'ex sindaco di Casola di Napoli e candidato escluso Domenico Peccerillo si è visto recapitare una missiva dal contenuto minatorio.

«Stai attento» e riferimenti ad alcuni familiari sono contenuti all'interno della lettera, che è stata consegnata immediatamente ai carabinieri della stazione di Gragnano, intervenuti sul posto. Domenico Peccerillo, che è fratello del sindaco uscente Costantino Peccerillo ed è stato a sua volta primo cittadino del piccolo comune dei Lattari, ha già sporto denuncia.

L'episodio si è verificato la sera dopo un comizio in piazza con un candidato alle Europee, durante il quale il candidato della lista esclusa Casola in Positivo ha invitato gli elettori a recarsi alle urne per annullare la scheda, così da rendere nullo il quorum e invalidare le elezioni. Dopo l'esclusione è rimasta in corsa solo la lista LeAli per Casola con il candidato sindaco Alfredo Rosalba, poliziotto, anche lui in passato due volte primo cittadino.