Lettere, agguato sulla Giamaica dei Lattari: feriti due coltivatori pregiudicati

Gli avrebbero teso una vera e propria imboscata, tra le curve del monte Megano. Diverse fucilate sono state esplose nei confronti di due fratelli di Lettere ed una terza persona, tutti già noti perché ritenuti esperti coltivatori di canapa indiana. Un uomo è rimasto ferito lievemente all'addome, illeso suo fratello. È stato raggiunto ad un braccio l'altro passeggero che era in auto con loro. Medocati all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, hanno riportato ferite guaribili in una ventina di giorni.

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, hanno portato già all'identificazione del possibile responsabile in un 32enne della zona, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Avrebbe imbracciato un fucile da caccia ed esploso cartucce a pallini, colpendo dalla distanza la vettura dei Comentale, nel classico agguato in stile Giamaica dei Lattari. In questo modo sono stati ammazzati negli anni scorsi anche i boss delle piantagioni Ciro Orazzo e Antonino Di Lorenzo.