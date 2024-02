Un prestito di diecimila euro per il quale in 30 mesi era stata costretta a versare interessi pari a 50 mila euro senza estinguere nemmeno un euro di quota capitale: a conti fatti un tasso del 240%. Una situazione insopportabile, un tunnel senza via d'uscita. Il tutto aggravato da continue minacce. Da frasi pronunciate con fare intimidatorio: «Vengo a casa vostra e scasso tutto». Un inferno. Da un lato la vittima, una donna in difficoltà economiche, dall'altro lo strozzino che nel proprio libro mastro annoverava tante altre persone finite nella sua rete.

APPROFONDIMENTI Marano, banditi in azione nel centro diagnostico: via con le casse automatiche Torre del Greco, Gori in campo per un servizio idrico sempre migliore Comune di Acerra, Cassazione annulla sentenza condanna Iorio

E infatti l'operazione che ieri ha portato i carabinieri della stazione di San Vitaliano ad eseguire un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura di piazza Giordano Bruno, diretta da Marco Del Gaudio, è la seconda che coinvolge l'usuraio già rinchiuso nel carcere di Poggioreale per lo stesso reato e soprattutto nell'ambito della stessa indagine, partita dal racconto della donna che dopo aver chiesto aiuto a un'associazione e al parroco aveva deciso di denunciare il suo aguzzino che dal 2021 al 2023 le aveva reso la vita impossibile.

Da lì, infatti, i carabinieri di San Vitaliano hanno alzato un velo fatto di minacce, vessazioni, estorsioni ad almeno una decina di persone. Importi minimi in qualche caso, nell'ordine di poche centinaia di euro, cifre più consistenti negli altri: tutti soldi prestati con lo stesso sistema a cittadini della zona messi alle strette dalla crisi economica. I dettagli delle operazioni effettuate sono stati rinvenuti in un quaderno dove l'usuraio riportava la contabilità delle operazioni illegali oltre che il nome delle vittime di strozzinaggio e le somme ancora pretese.

Riferimenti che hanno poi trovato riscontro nell'attività tecnico investigativa messa in atto dai carabinieri. Tasselli di un mosaico che hanno portato poi alla nuova misura cautelare che raddoppia, proprio come aveva fatto lui con i "clienti", gli addebiti a carico dell'usuraio. Guai a non pagare puntualmente: l'uomo si lasciava andare ad un campionario di improperi: parolacce, bestemmie, offese e minacce. Come quelle pronunciate nei confronti della donna che ha avuto il coraggio di denunciare dando via all'inchiesta.

L'uomo di 64 anni pretendeva il pagamento immediato delle rate insolute e per questo le telefonate, intercettate, erano intrise di violenza ed intimidazioni. Da qui la decisione di chiedere aiuto, di denunciare tutto. Ad ottobre del 2023 l'arresto, in flagranza. Fu proprio la donna a dare appuntamento al cravattaro con la scusa di consegnargli una nuova tranche di soldi: lo scambio avvenne e l'uomo fu arrestato. Da allora si trova richiuso in una cella del carcere di Poggioreale dalla quale però, attraverso la moglie ed i familiari, ha continuato a vessare i debitori.

Intanto il cerchio intorno al business illegale si é stretto ancor di più grazie alla meticolosa ricostruzione di un'attività che ha messo in ginocchio decine di persone, di famiglie. Oltre al quaderno blu ritrovato dai militari furono scoperti, all'epoca della perquisizione, anche 10 mila euro in contanti: 200 banconote da 50 euro nascoste in una cassetta di ferro nell'armadio di casa. Il resto, quello che hanno vissuto almeno altre 10 persone, é lo stesso consolidato copione recitato senza esitazioni e soprattuto senza tentennamenti. A cominciare dal proposito di vendetta nei confronti della donna che ha sporto denuncia: «Sta fresca quando esco, la devo investire con la macchina. Mi ha inguaiato».