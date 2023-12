Prosegue il calvario delle lavoratrici e dei lavoratori dei supermercati GDM minacciati dai licenziamenti. Per stamattina è prevista una nuova manifestazione davanti all'ingresso del centro commerciale Le Porte di Napoli di Afragola insieme con il deputato dei Verdi-Sinistra Italiana Francesco Emilio Borrelli. Il parlamentare chiede alla Coop, proprietaria del centro, di «intervenire per dare una soluzione positiva alla vertenza». La mobilitazione si mescola alle paure e alle preoccupazioni per la sorte di centinaia di posti di lavoro, sullo sfondo di colpi di scena dagli esiti imprevedibili.

Ieri il Comune di Afragola ha reso noto di aver revocato alla GDM la licenza del supermercato di Afragola, chiuso dall'ottobre del 2022. La decisione di non rinnovare l'autorizzazione ha comportato il ritorno della stessa licenza nelle mani della IGD, la società proprietaria del centro Le Porte di Napoli, che è controllata a sua volta dal colosso Coop Alleanza 3.0. È stata una mossa strategica, questa del Comune di Afragola, che rimette il pallino della vertenza completamente nelle mani della coop emiliana.

In gioco c'è il destino di centinaia di persone. Nello store di Afragola lavoravano 125 addetti, in cassa integrazione a zero ore da oltre un anno. Nella stessa posizione, da diciotto mesi, si trovano anche altri 25 dipendenti della GDM che lavoravano nell'ipermercato al Vulcano Buono di Nola, chiuso dal luglio del 2022. Per tutti i 150 dipendenti la GDM ha avviato, una settimana fa, la procedura di licenziamento collettivo. Ma sul destino del supermercato di Nola è buio pesto. Secondo indiscrezioni pare che sia stato ceduto a una società che intende riprendere l'attività ma non sarebbe disposta ad accollarsi i 25 della GDM.

Comunque anche sulla sorte dello store di Afragola restano interrogativi enormi. Il mancato rinnovo della licenza alla GDM e il suo ritorno in mano Coop potrebbe sbloccare la situazione ma bisogna considerare un fattore essenziale e cioè che i 150 lavoratori a rischio sono alle dipendenze della stessa GDM, che ne ha disposto il licenziamento. Ieri è intervenuto il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.

«Con la revoca della licenza spiega - il Comune ha agito nel rispetto della legge e delle procedure sulla base degli accertamenti della polizia locale, dai quali è emerso che l'attività commerciale è chiusa dal 2 ottobre 2022. L'amministrazione comunale è al fianco dei lavoratori ed è disponibile a favorire ogni concreta iniziativa finalizzata a garantire prospettive con operatori competenti e credibili».

La GDM ha nel frattempo individuato l'azienda che potrebbe subentrare al suo posto. C'è però da capire se la cooperativa emiliana lo consentirà. Intanto «l'auspicio è che di fronte a un dramma sociale di questa portata Coop risponda positivamente al tavolo istituzionale». Cgil, Cisl e Uil hanno già chiesto al ministro dello Sviluppo Economico e alla Regione l'apertura di un confronto.