Doccia gelata per gli studenti del liceo «Gaetano De Bottis»: il nuovo anno scolastico inizia con la tegola dei doppi turni a tempo indeterminato. Ieri, infatti, è arrivata la conferma da parte della dirigente scolastica, Letizia Spagnuolo, a seguito di un ulteriore sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana che hanno annunciato l'avvio, tra due settimane, dei lavori di riqualificazione del primo piano della scuola. Interventi «improcrastinabili» hanno fatto sapere dall'ex Provincia, perché il solaio del piano in questione potrebbe crollare, quindi per ragioni di sicurezza il piano è stato interdetto dallo scorso 29 agosto.

APPROFONDIMENTI Giugliano, auto e sterpaglie a fuoco: evacuata una casa per anziani Caivano, il ministro Matteo Piantedosi al Mattino: «Questo è il primo passo» Campania, roghi ovunque: incendio anche sulle colline di Pozzuoli

Per capire cosa sia realmente successo è necessario tornare a fine luglio. Una ditta di tecnici incaricati dalla Città Metropolitana ha avviato una serie di controlli nelle scuole della provincia, per attuare un piano di interventi di sicurezza nelle scuole da finanziare con i fondi Pnrr. Dal sopralluogo di luglio, la scuola in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è risultata l'unica a Torre del Greco destinataria degli interventi. Ad essere instabili sarebbero delle controsoffittature del primo piano, quello in cui insistono 14 aule, tre laboratori e tutti gli uffici della dirigenza scolastica e del personale Ata. Naturalmente questo sopralluogo, chissà perché effettuato a fine luglio e non prima in modo da consentire gli interventi durante il periodo di assenza di lezioni, ha comportato una serie di disagi all'istituto scolastico che conta in totale 28 aule più uffici e lavoratori. In primis, l'interdizione dell'intero piano lo scorso 29 agosto; chiusura che resterà in atto finché non saranno completati i lavori. Nonostante le continue interlocuzioni della ds Letizia Spagnuolo con il dirigente Direzione Amministrative Scuole, Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe De Angelis, non è stato possibile sapere quando saranno conclusi i lavori. Tra l'altro, sebbene i lavori per la sicurezza siano sempre indispensabili, ci si chiede come mai queste questioni statiche non siano emerse in passato, visto che il piano è stato frequentato regolarmente, ed emergano soltanto ora.

Il primo settembre scorso la Città Metropolitana ha emanato un bando, con scadenza il 20 di questo mese, per la richiesta di locazione di uno stabile sul territorio torrese al fine di collocare aule e uffici del primo piano interdetto, per i tempi di durata del cantiere. Il bando richiede un edificio con tutti i crismi: almeno 14 aule di metratura di almeno 35-40 mq; locali per laboratori, uffici, archivi; caratteristiche in linea con le norme igienici-sanitarie e abbattimento delle barriere architettoniche; ampio parcheggio. Tuttavia, fino a che sarà espletato il bando e si potrà realizzare il trasferimento, con tutta probabilità trascorrerà l'intero anno scolastico 2023-2024.

«Difficile confidare sul bando - dice la dirigente scolastica Letizia Spagnuolo - per questo mi sono organizzata per assicurare l'avvio dell'anno scolastico regolarmente il 13 settembre e in tutta sicurezza. Si è reso necessario un programma di doppi turni, soltanto che ridurremo le ore di lezione a 50 minuti: l'uscita per i turni pomeridiani non supererà le ore 16.20. Inoltre abbiamo chiesto sia alla Città Metropolitana sia alla ditta che realizzerà gli interventi che ci consegnino le aree a step, in modo da riutilizzare quanto prima le aule sicure e ridurre il disagio all'utenza. Purtroppo faremo tutti dei sacrifici ma non c'è altro modo poiché questi lavori dovranno essere effettuati necessariamente. Non hanno parlato di pericolo di crollo imminente, non ci sono crepe e comunque in passato abbiamo operato in sicurezza. Sono, però, degli interventi da effettuare in maniera precauzionale».