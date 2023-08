Primo piano totalmente interdetto a personale, studenti e docenti: è emergenza al liceo De Bottis. Tanto che a meno di due settimane dal via delle lezioni, Città Metropolitana (ente competente in materia di istruzione secondaria di secondo grado) si è vista costretta ad avviare una ricerca sul territorio cittadino per reperire un immobile idoneo ad ospitare una larga parte di aule, laboratori e uffici.

APPROFONDIMENTI Meloni, minacce sui social: «Ci hai tolto il Reddito, sicura di tornare a casa?». E Caivano oggi si blinda Pnrr, 25 milioni a rischio: in bilico quattro progetti Eventi estivi a Giugliano al via quando l'autunno è più vicino

Una corsa contro il tempo che rischia di ritardare il regolare avvio delle lezioni nell'istituto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa.Tutto parte da un'ispezione di ruotine promossa dai responsabili dell'ex Provincia su tutte le strutture di propria competenza presenti tra Napoli e provincia. Un'attività che ha portato a diverse sorprese, costituite dalla non corrispondenza di numerosi locali con le norme su sicurezza e agibilità in materia di pubblica istruzione.

Tra queste quella che ha interessato il liceo, che da decenni ospita centinaia di studenti, giovani che poi sono andati anche a occupare ruoli importanti nella società non solo torrese. Stando a quanto stabilito dai tecnici di Città Metropolitana, l'intero primo piano della scuola non è praticabile. A raccontare la vicenda è la dirigente Letizia Spagnuolo: «Stando a quanto ci è stato prima detto e poi è stato messo nero su bianco afferma la preside l'accesso ad alcuni corridoi e qualche aula non sarebbero a norma. Questo comporta un problema non da poco, perché anche aree che risultano regolari, sono da interdire perché per arrivarci occorrerebbe attraversare gli spazi non idonei».

A dare il colpo definitivo, l'ordine perentorio di Città Metropolitana di interdire tutto il primo piano del De Bottis. «Tanto che in via temporanea e fino all'avvio delle lezioni prosegue Spagnuolo il personale si è trasferito in spazi ricavati al piano terra». Una perdita significativa, perché al primo piano insistono oltre agli uffici e all'aula magna, anche 18 delle 28 aule totali. Un "terremoto" del quale è stata informata anche la Prefettura: «Che ha istituito un apposito tavolo di concertazione conclude la dirigente scolastica visto che nella stessa situazione, e spesso anche in condizioni peggiori, si trovano altre scuole».

Sta di fatto che proprio ieri la direzione Scuole di Città Metropolitana ha diramato un avviso pubblico, firmato dal dirigente Giuseppe De Angelis, col quale si cerca di reperire "un immobile da locare" che possa ospitare 14 aule, quattro laboratori, tre locali per dirigenza e segreteria, ma anche spazi idonei per archivi e depositi, servizi igienici, parcheggio e in caso di più piani ascensore atto al superamento delle barriere. Indispensabili tutti i certificati, come la destinazione a uso scolastico, vulnerabilità sismica.