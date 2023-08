Licola, pescatori di telline diventano “cercatori d'oro”

Escono in mare all’alba e rientrano nel tardo pomeriggio, smuovendo il fondale sabbioso con i loro rastrelli a mano, in cerca delle “tunnille” ma non solo.

Sono i pescatori di telline, attivi soprattutto lungo la fascia costiera da Licola a Varcaturo.

Una pratica diffusa soprattutto d'estate che a quanto pare sembra essere molto remunerativa e non solo per la raccolta dei molluschi.

Tra le reti del rastrello, infatti, spesso i pescatori ritrovano, tra le telline, anche oggetti preziosi smarriti dai bagnanti: si racconta di collane e braccialetti d'oro ma anche di comune bijouteria.

Un carico prezioso, dunque, raccolto grazie al rastrello utilizzato come un moderno “metaldetector subacqueo”, che sembra invogliare sempre più questa pesca sotto costa effettuata dagli hobisti.