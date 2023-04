Lite coniugale, uomo accoltellato dalla moglie: è grave

Al culmine di una lite coniugale iniziata in casa e proseguita in strada, un 46enne è stato accoltellato da sua moglie.

È questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina.

Un uomo di 46 anni si è presentato in nottata al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con diverse ferite da arma da taglio. Medicato, è tuttora ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sempre vigile, è già stato ascoltato dagli investigatori ai quali ha confermato di essere stato accoltellato dalla coniuge.