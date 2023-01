Lite sul nome al figlio, incendia il furgone della suocera

In dialetto napoletano si chiama “supponta”. Nella tradizione partenopea, ha un’accezione familiare: consiste nel tramandare un nome per mantenere viva la memoria dei genitori. Soprattutto quella dei nonni del nascituro. Una scelta irrinunciabile per un 22enne di Brusciano, al punto da minacciare moglie e suocera, affinché accettassero per il figlio il nome del suo papà. Solo che l'uomo ora è finito sotto accusa per l'incendio di un furgone di quest'ultima: deve rispondere di danneggiamento.