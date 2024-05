Girano le ruote a colpi di pedalate davanti ai resti della tomba di Scipione l'Africano. I bambini sventolano palloncini, nastri e pompon rosa sul lungolago di Patria. I ciclisti fanno tappa a Giugliano. Liternum incanta i telespettatori e saluta il Giro d’Italia. Ma soprattutto il degrado. Stavolta per sempre. Domenica 12 maggio. Immagini che hanno lasciato il segno in tanti residenti del Giuglianese che da anni avevano rinunciato alle passeggiate in riva al lago e alle visite ai resti della città d’esilio di Scipione l’Africano.

Domenica sui 214 chilometri della nona tappa del Giro d’Italia i corridori e gli appassionati hanno visto Liternum e il suo parco tra mare e lago. Il telecronista si è soffermato a lungo sulle immagini riprese anche dall’alto. Effetto non da poco visto che ben duecento tv in tutto il mondo erano collegate per vedere i corridori contendersi la tappa. Ed ecco che accanto alle immagini dei ciclisti che pedalano sulla Domiziana, tratto di Giugliano, vengono mostrate quelle del parco archeologico di Liternum. Le rovine della colonia marittima e il lungolago bonificato. La terra di Scipione l’Africano, l’anfiteatro di Liternum, la via Domitiana e le terme romane. Lì è passata la storia, ma sono passati anche tanti, troppi abusi. Per questo il Comune sta mettendo a punto un piano per la sorveglianza notte e giorno affidando il servizio a una società specializzat e dotyata di moderne attrezzature elettroniche.

I luoghi

Prima dell’inaugurazione del parco archeologico – naturalistico avvenuta lo scorso 5 maggio alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, Liternum era in sostanza una maxidiscarica abusiva. Spazzatura, sterpaglia ed edifici da demolire caratterizzavano la città che accolse negli ultimi anni di vita il trionfatore di Zama. Un oltraggio alla storia, che ha spinto il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e la Regione Campania a ottenere la sua bonifica e riqualifica.

Quattro mesi di lavoro, uno interamente dedicato alla rimozione dei rifiuti. Due milioni di fondi Pics. Questi sono stati i tempi e i costi necessari per realizzare quello che Vincenzo De Luca ha definito «il parco più bello della Campania».

Settantamila metri quadrati di verde attrezzato con percorsi naturalistici, aree fitness e pontili per l’attracco delle canoe. Ma anche punti di osservazione archeologica. «Era un’area antropizzata in maniera disordinata – spiega l’architetto Dario Bracci, progettista del parco -. C’erano baracche per la pesca abbandonate e stalle per i cavalli. Il primo passo è stato quello di rimuovere tutto. Poi abbiamo creato un percorso naturalistico tra i resti dell’antica Liternum. Modellato sull’orografia del suolo, il passeggio si avvicina alle rovine rinvenute consentendone una visione in sicurezza. Abbiamo creato un parco che permette vari utilizzi: la passeggiata familiare, quella di interesse naturalistico o archeologico e quella sportiva tra percorsi vita e attracco canoe. Ma favorisce anche la possibilità di aggregazione culturale grazie al teatro all’aperto».

Il risanamento

Nel progetto di rilancio c’è stata tanta attenzione anche nella rigenerazione del verde. Mortificata dall’incuria degli anni, l’allestimento della flora è stato affidato all’azienda florovivaistica «Nicola Maisto», società tra le più apprezzate in Italia, da decenni cura giardini e parchi monumentali come la Reggia di Caserta, Palazzo Reale a Napoli e altri siti di attrazione turistica come a Capri.

«Lo scorso settembre è iniziata la bonifica – spiega Nicola Maisto, gestore dell’impresa florovivaistica, stesso nome del nonno fondatore dell’azienda - Abbiamo rimosso spazzatura, residui che portava a riva il lago e canne infestanti. Poi sono stati creati impianti elettrici, di sorveglianza e irrigazione. Infine sono state piantate le fioriture tipiche della macchia mediterranea. Duecento specie diverse di alberi e piante, che si moltiplicheranno nel tempo. Importante sarà una costante manutenzione, di cui ci occuperemo noi per i prossimi sei mesi».

Proprio su quel verde rigenerato tantissimi bambini e cittadini hanno esultato la scorsa domenica al passaggio dei ciclisti. Felici. Segno di una rinascita compiuta. E così, scritto sui cartelloni e gridato da tutti. E la festa continua.