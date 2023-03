Ercolano, lo striscione dedicato a Troisi per lo scudetto del Napoli

La febbre del terzo scudetto è, ormai, irrefrenabile a Napoli e provincia, nonostante qualcuno tocchi ancora ferro e corni di corallo vari. Ad Ercolano oggi in via IV Novembre, la strada principale di fronte agli Scavi, è apparso uno striscione molto bello, ispirato al grande Massimo Troisi. «Scusate il ritardo- si legge- ricomincio da tre».

Un riscatto della parte buona della città dopo i casi degli ultimi giorni: dissuasori di piazza Pugliano tinteggiati di bianco-azzurro da ignoti e, nei giorni scorsi, una sparatoria in via Mare a causa di un posto conteso per le bancarelle abusive di magliette e bandiere.

«Gli striscioni belli e intelligenti - ha commentato Giuseppe Scognamiglio, ceo di Radio Siani- le coreografie che ci piacciono, complimenti agli amici di Ercolano #napolicapitale #forzanapolisempre #massimotroisi».

Un grosso stendardo in mattinata è apparso anche a Torre del Greco, con il numero 3 e il richiamo a Napoli Campione d’Italia. L’immagine ha fatto il giro del web, non sono mancati commenti relativi alla Turris, squadra della città corallina. «Non dimentichiamo la Turris che domenica gioca», ha scritto un tifoso. «Sempre: la Turris è mamma e il Napoli è papà».