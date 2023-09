Lutto in tre comuni per la morte della farmacista 53enne

Lutto in tre comuni, Marano, Villaricca e Qualiano, per l'improvvisa scomparsa di Gilda Menditto, 53 anni, farmacista notissima in tutto il terrirorio.

Gilda, colta da malore e deceduta poco dopo, era stata candidata, in qualità di aspirante consigliere, anche alle ultime amministrative del comune di Marano.

Le esequie della donna si terranno stamani nella chiesa dell'Immacolata di Qualiano. Tantissimi i messaggi dei cordoglio apparsi sulle pagine social.

"Resterà sempre viva nei nostri cuori - scrive il professor Michele Izzo, vicepreside in una scuola di Marano - per l'entusiamo, la competenza e la serietà dimostrata nell'arco di una vita. Gilda era sempre disponibile e gentile con tutti".