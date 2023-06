Madonna della Pace a Giugliano, piazza gremita per l'ultimo volo dell'angelo

Una piazza Annunziata gremita per l’ultimo volo dell’angelo ieri sera a Giugliano. Si sono così chiusi i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della terza città della Campania. Dopo una settimana di celebrazioni e iniziative ludiche, ieri la seconda e ultima processione del carro per le vie della città e in serata il volo della piccola Antonia, riserva dello scorso anno.

Come da tradizione un fiume di biancovestite, guidate da don Luigi Pugliese, rettore del Santuario, ha accompagnato la processione per l’intera giornata, pregando e intonando canti in onore della compatrona.

Tanta partecipazione da parte dei fedeli e devoti alla Vergine che hanno atteso in strada il passaggio della statua posizionata sul carro. Ieri mattina il volo di Emmanuela e in serata, al rientro del carro in Santuario, quello di Antonia. Tante le preghiere rivolte alla Madonna della Pace, in particolare l’attenzione di molti è rivolta alla guerra in Ucraina: l’auspicio dei fedeli è che possa terminare prima possibile.

Ora gli ultimi due appuntamenti sono quelli dell’estrazione della Lotteria della Pace il 12 giugno, con in palio uno scooter, un buono viaggio, un iPhone, una play station e un buono spesa da 300 euro, e la discesa della statua di Maria Santissima della Pace dal carro per essere nuovamente posizionata nella sua cappella all’interno del Santuario dell’Annunziata.