Casoria: cuoca uccisa da un malore mentre lavora nel bar

Lutto in città per la scomparsa di Antonella. Ieri mattina ha accusato un malore mentre era a lavoro, in un bar a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Antonella Caponetto da marzo svolgeva la mansione di cuoca nel bar Eden in via Matteotti.

I primi a soccorrere la donna sono stati i suoi colleghi, poi l'arrivo tempestivo dei medici del 118, ma il cuore di Antonella non ha ripreso più a battere. La notizia in città si è diffusa nel pomeriggio, centinaia i commenti di cordoglio delle amiche che ricordano gli anni dell'adolescenza vissuti a Casoria.

«Difficile trovare le parole giuste quando qualcuno si trova a dover affrontare la perdita di un familiare: fratello, sorella, amico. Ma lo sforzo è necessario. Il mio cuore è con voi, tieni a mente il tempo è i momenti vissuti insieme. Quelli non potranno mai essere cancellati da nessuno. Neanche dalla morte. Sentite condoglianze alla famiglia Caponetto. Per la cara sorella». Antonella era molto conosciuta in città, sorella del decano Don Carmine Caponetto, lo stesso, con un messaggio sui social ringrazia quanti sono vicini al dolore che ha colpito quanti le volevano bene: «Molti chiedono notizie dei funerali di mia sorella.

Le esequie non saranno celebrate a Napoli ma a Vittorio Veneto. Grazie a tutti per la preghiera e la vicinanza».

La donna aveva 50 anni, lascia il marito Antonio, e tre figli. A Casoria, dove Antonella è nata e cresciuta, risiede la sua famiglia di origine. I funerali si svolgeranno domani, alle 15.30, nella chiesa di Anzano di Cappella Maggiore, dove viveva. Tre comuni sotto choc, infatti anche ad Anzano e Vittorio Veneto, Antonella era molto amata per il suo carattere solare e dolce.